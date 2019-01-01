الكشف عن موعد إعلان لامبارد مدرباً جديداً لتشيلسي

وكالات / سما /

حدد نادي تشيلسي لكرة القدم موعداً مخصصاً للإعلان عن تعاقده مع المدرب الشاب فرانك لامبارد حسبما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية مساء اليوم الإثنين.

وذكرت صحيفة “ديلي ميرور” أن تعيين فرانك لامبارد مديراً فنياً جديداً لنادي تشيلسي سيتم هذا الأسبوع بعد استكمال جميع الاجراءات ، ومنها أيضاً دفع قيمة الشرط الجزائي.

وسيدفع فريق البلوز أربعة ملايين جنيه استرليني لنادي ديربي كاونتي مقابل فسخ عقد لامبارد ، على أن يتم الإعلان عن توليه مسوؤلية تدريب تشييلسي خلال اليومين المقبلين.

وأصبح لاعب خط وسط تشيلسي السابق هو المرشح الأبرز لخلافة الإيطالي ماوريسيو ساري الذي قرر الرحيل عن ملعب ستامفورد بريدج من أجل تدريب يوفنتوس الإيطالي.

ويتولى لامبارد حالياً مسؤولية ديربي كاونتي الذي وصل معه إلى الدور التمهيدي المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم القادم ، لكنه خسر السباق أمام أستون فيلا .

وعمل اللاعب الإنجليزي السابق مع أفضل المواهب في تشيلسي خلال تدريب ديربي كاونتي في الفترة الأخيرة ، وذلك بعد إعارة نجوم شابة مثل فيكايو توموري وماسون ماونت.

ويعتقد مسؤولو تشيلسي أن العمل الذي قام به لامبارد ومساعده جودي موريس في الحصول على أفضل النتائج مع ديربي كاونتي ، قد عزز الاعتقاد بأن لديه قدرة على التحمل في الدوري الإنجليزي.