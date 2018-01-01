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كوتينيو لا يستبعد رحيله عن برشلونة هذا الصيف

الثلاثاء 25 يونيو 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوتينيو لا يستبعد رحيله عن برشلونة هذا الصيف


وكالات / سما /

فتح البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الباب لرحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليزيد من حدة الشائعات التي تثار حول مستقبله في الآونة الأخيرة.

وانتقل كوتينيو إلى برشلونة في يناير عام 2018 قادماً من ليفربول بصفقة ضخمة بلغت 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات، ولم يقدم اللاعب الأداء المنتظر منه حتى الآن، وتلقى وابل من الانتقادات في الأشهر الماضية.

وأكد كوتينيو التزامه بالعقد مع برشلونة وأن رغبته الفوز بالألقاب مع الفريق، لكن في الوقت ذاته، لم ينفي إمكانية رحيله، واعترف أن مستقبله ليس محسوماً حتى الآن.

وقال الدولي البرازيلي في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو “لدي عقد مع برشلونة، كانت دائماً إرادتي هي النجاح في هذا النادي، لكنني الآن أركز مع االمنتخب، ولا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل”.

وتابع “العديد من الأشياء التي تظهر في وسائل الإعلام غير صحيحة، أنا في هذه اللحظة أفكر فقط في كوبا أميركا، بالنسبة لمستقبلي، لا أعلم ماذا سيحدث”.

#كوتينيو

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