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صفقة نيمار تشعل صراعاً خاصاً في ريال مدريد

الثلاثاء 25 يونيو 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة نيمار تشعل صراعاً خاصاً في ريال مدريد


وكالات / سما /

لا يزال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعتقد أن النادي الملكي يحتاج لاعباً يتمتع بمزيد من اهتمام وسائل الإعلام، رغم التعاقد مع إدين هازارد مؤخراً.

وظهرت في الآونة الأخيرة، بوادر صراع خاص بين المدرب زين الدين زيدان، وإدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز، حول قدوم نيمار دا سيلفا إلى سانتياجو برنابيو، في الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة “آبولا” البرتغالية، أن فلورنتينو بيريز مهووس بفكرة التعاقد مع نيمار، بينما يريد زيدان الرهان على أسماء أخرى، لكن الطرفان يضعان خروج الويلزي جاريث بيل كأولوية بالنسبة لهما، قبل العودة لسوق الشراء.

وبعد التخلص من بيل – تقول الصحيفة – سيكون على بيريز وزيدان اتخاذ القرار النهائي بخصوص صفقة نيمار، خاصة وأن بيريز يرى في نيمار اللاعب الوحيد (بعد ميسي ورونالدو) القادر على جلب اهتمام وسائل الإعلام.

وكانت التقارير، قد أشارت إلى أن ريال مدريد يجهز عرضاً بقيمة 130 مليون يورو + (بيل أو خاميس رودريجيز)، وذلك من أجل خطف نيمار، الذي يبدو قريباً من العودة لى فريقه السابق برشلونة.

#نيمار #ريال مدريد

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