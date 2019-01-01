كافاني يقود الأوروجواي للفوز على تشيلي واليابان تودع البطولة

وكالات / سما /

حقق منتخب الأوروجواي فوزاً بشق الأنفس على منتخب تشيلي بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت على الملعب البرازيلي الشهير “ماراكانا” لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة كوبا أميركا 2019.

وشهد الشوط الأول تنافساً شديداً بين الفريقين، مع أفضلية نسبية لمنتخب تشيلي في امتلاك الكرة وعدد المحاولات على المرمى، لكن الفرصة الأخطر كانت من نصيب الأوروجواي عندما راوغ لويس سواريز حارس المرمى لكنه لم يحسن التصرف بعد ذلك.

وارتفع رتم اللقاء بشكل أكبر في الشوط الثاني، وفرض منتخب تشيلي حصاراً على الأوروجواي التي أصبحت تعتمد على الهجمات المرتدة، وكان هناك عدة محاولات خطيرة للفريقين في النصف ساعة الأولى، لكن دائماً كانت اللمسة الأخيرة هي المشكلة.

وتمكن منتخب الأوروجواي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد بحلول الدقيقة 82 عن طريق إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان عبر كرة رأسية رائعة فشل الحارس في الوصول إليها.

وتأهل منتخب الأوروجواي إلى ربع النهائي كمتصدر للمجموعة برصيد 7 نقاط، وسيواجه منتخب بيرو في الدور القادم، كذلك تأهل منتخب تشيلي بالبطاقة الثانية رغم هزيمته في مباراة اليوم، فهو يملك 6 نقاط، وستكون مباراته في دور الثمانية أصعب لأنه سيلاقي كولومبيا التي تقدم أداء ممتاز في البطولة حتى الآن.

وفي مباراة أخرى لعبت بنفس التوقيت، سقط منتخب اليابان في فخ التعادل أمام نظيره الإكوادوري بهدف لمثله، وودع البطولة من دور المجموعات بعد أن حصل على أسوأ مركز ثالث، فرغم تساويه مع منتخب باراجواي بنقطتين لكل منهما، إلا أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.