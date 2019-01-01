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الأشغال العامة تنجز محكمة سلفيت بـ4 ملايين يورو

الثلاثاء 25 يونيو 2019 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT


سلفيت / سما /

أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان في محافظة سلفيت، اليوم الثلاثاء، الأعمال النهائية من مبنى محكمة سلفيت وتم استلامها من المقاول، بحيث بلغت قيمة الأعمال بها ما يزيد عن 4 ملايين يورو، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأشار الوزير محمد زيارة إلى أن مساحة مجمع المحكمة يبلغ حوالي 5000 متر مربع، ويتكون من خمس طبقات، تم تجهيزه بأحدث الأنظمة الحديثة، مثل: نظام (BMS) الذي يتحكم في جميع الأنظمة من تشغيل، أو إطفاء، أو معايرة من نقطة محددة داخل المشروع.

من جهته، قال مدير مديرية الأشغال في سلفيت مصباح النابلسي، إن الوزارة سعت من خلال تصميمها للمبنى على تزويده بأنظمة حديثة تتواكب والعصر مثل: أنظمة إطفاء الحريق، وكاميرات مراقبة، والتكييف، وغيرها، كما يحتوي على قاعة محكمة، وطابق بداية، وقسم للشرطة، ومواقف سيارات في طابق التسوية.

#الأشغال العامة

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