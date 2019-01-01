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اعتقال شابين وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين

الثلاثاء 25 يونيو 2019 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء ومساء أمس، مواطنين من محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أدهم أبو طبيخ على حاجز عسكري مفاجئ نصبته بالقرب من قرية حداد السياحية، فيما اعتقلت الشاب شجاع راسم عابد من كفر دان أثناء تواجده بالقرب من حاجز عسكري الطيبة.

كما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط قرى وبلدات المحافظة وعلى أطراف المدينة وسيرت من آلياتها العسكرية ونصب الكمائن بهدف اعتقال شبان تدعي أنهم مطلوبون لقوات الاحتلال

#الاحتلال

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