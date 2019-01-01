  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نابلس: قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان وتغلق حاجز حوارة حتى مساء الغد

الثلاثاء 25 يونيو 2019 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة جماعين جنوب نابلس، وأعلنت عن إغلاق حاجز حوارة العسكري من صباح اليوم حتى مساء غد الأربعاء.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، واعتقلت ثلاثة شبان وهم: مؤيد غازي حج علي ومعاذ أسعد زيتاوي وعلاء مقبل كساب، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال أعلنت عن إغلاق حاجز حوارة العسكري جنوبا، ابتداء من الساعة السابعة صباح اليوم حتى السادسة من مساء غد الأربعاء، دون معرفة الأسباب، وأن الطريق البديل معبر عورتا.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

صحفي إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة لتفاهمات التهدئة بين إسرائيل وحماس برعاية قطرية

معاريف : دول عربية غاضبة من السلطة بسبب مقاطعة "البحرين"

صور: اسرائيل تبدأ بتنفيذ خطة لتلافي صواريخ الكورنيت من غزة

"صفقة سرية" تقف خلف مشاركة الأردن بورشة البحرين.. "هذه هي كل القصة"

رواية مثيرة عما حدث في منزل الرئيس السوداني المخلوع لحظة اعتقاله!

"خطة كُبرى" أدت لزواج إيفانكا ترامب من جاريد كوشنر

وحدة برق الجهادية تتوعد: سنجعل "غلاف غزة" كتلة من لهب

الأخبار الرئيسية

الملك عبد الله

"صفقة سرية" تقف خلف مشاركة الأردن بورشة البحرين.. "هذه هي كل القصة"

لهذا السبب .. الاحتلال يوقف نقل الوقود لمحطة كهرباء غزة حتى اشعار اخر

إضراب شامل يشلّ مرافق الحياة بغزة

كوشنر

كوشنر: صفقة القرن ستنهي المبادرة العربية و ورشة المنامة ناجحة

الرئيس

الرئيس: نحارب الإرهاب أينما كان والحل السياسي هو المهم