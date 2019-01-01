إضراب شامل يشلّ مرافق الحياة بغزة

غزة / سما /

يشهد قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إضرابًا شاملًا في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك المحال التجارية وغيرها، بدعوةً من القوى الوطنية والإسلامية تعبيرًا عن الرفض الفلسطيني لورشة البحرين الاقتصادية التي تشرف عليها الإدارة الأميركية ضمن مخطط صفقة القرن.

وأغلقت المؤسسات والمحال أبوابها، فيما رفعت رايات ويافطات سوداء في شوارع وميادين قطاع غزة للتأكيد على رفض صفقة القرن ومؤتمر البحرين.

وسيشهد القطاع، اليوم وغدًا، عدة فعاليات ومسيرات ومؤتمرات شعبية بدعوة من الفصائل وهيئات مختلفة، للتأكيد على رفض الفلسطينيين لكل محاولات تمرير الصفقة الأميركية.

ونظمت أمس العديد من الفعاليات بمشاركة قيادات من الفصائل بغزة، للتأكيد على وقوف الكل الفلسطيني في مواجهة مخاطر ما يجري في البحرين وغيرها لمحاولة تمرير صفقة القرن.