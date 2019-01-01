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ليبرمان: نتنياهو خضع لحماس في غزة و لليهود المتدينين

الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: نتنياهو خضع لحماس في غزة و لليهود المتدينين


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان إن  "الخيار الأسوأ هو حكومة ضيقة متشددة مع المتدينين اليهود وبدعم من الأحزاب العربية".

وأضاف ليبرمان: لقد فهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لن يصل إلى 59 مقعدًا في الكنيست.

ويعتقد  ليبرمان أن  نتنياهو يريد تشكيل حكومة ضيقة تضم الليكود والمتدينين الأرثوذكس والقوميين المتدينين، بالإضافة إلى شبكة أمان من الأحزاب العربية.

وتابع ليبرمان "لقد استسلم نتنياهو لحماس في غزة ولمطالب المتدينين اليهود.. نحن نحترم تقاليد إسرائيل ونحب اليهودية ولكننا ضد الإكراه الديني، لا يمكننا قبول مطلب المتدينين المتطرفين".

وأكد ليبرمان أن نتنياهو لن يستطيع الحصول في الانتخابات القادمة على أكثر من 59 مقعدا، لذلك سيحاول التحالف مع العرب والمتدينين وهذا لن ينجح.

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