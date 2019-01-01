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المغرب يعلن رسميا مشاركته في "ورشة البحرين"

الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب يعلن رسميا مشاركته في "ورشة البحرين"


القدس المحتلة / سما /

أعلن المغرب رسميا مشاركته في مؤتمر البحرين الذي سيعقد الثلاثاء والأربعاء، وسيمثل المغرب في هذا المؤتمر مسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية.

وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية المغربية ليل الاثنين / الثلاثاء، أن "إطار من وزارة الاقتصاد والمالية سيشارك في أشغال "الورشة حول السلام والازدهار"، التي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة".

وأضاف المصدر، أن "المشاركة في هذه الورشة التقنية والقطاعية تتم إلى جانب العديد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية، وكذا عدد من المنظمات الإقليمية والدولية"، وأشار المصدر ذاته إلى أن "هذه المشاركة تأتي انطلاقا من الموقف الثابت والدائم للمملكة المغربية من أجل حل دولتين، تتعايشان جنبا إلى جنب في سلام واستقرار، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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