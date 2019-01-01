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لهذا السبب .. الاحتلال يوقف نقل الوقود لمحطة كهرباء غزة حتى اشعار اخر

الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. الاحتلال يوقف نقل الوقود لمحطة كهرباء غزة حتى اشعار اخر


غزة / سما /

 أعلن ما يسمى مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق، صباح اليوم الثلاثاء، عن وقف نقل الوقود القطري لمحطة كهرباء قطاع غزة.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن القرار اتخذ ردا على إطلاق بالونات متفجرة وحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة خلال الأيام الأخيرة مشيرةً إلى أن 13 حريقا شهدتها مناطق الغلاف أمس بفعل تلك البالونات.

وأشارت إلى أن القرار سيبدأ تنفيذه صباح اليوم وسيستمر حتى إشعار آخر.

وكانت تتعمد إسرائيل استخدام سياسة تقليص مساحة الصيد ردا على إطلاق البالونات، إلا أنها تراجعت أمس عن قرار تقليص المساحة لتتخذ هذا القرار الجديد بمنع نقل الوقود المدعوم من قطر لصالح المحطة الوحيدة لغزة.

#الاحتلال #كهرباء #غزة #قطر #البالونات الحارقة

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