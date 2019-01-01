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السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة: "ما هو العيب في استسلام الفلسطينيين؟"

الثلاثاء 25 يونيو 2019 12:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة: "ما هو العيب في استسلام الفلسطينيين؟"


نيويورك /سما/

 دعا سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون الفلسطينيين يوم الاثنين، إلى التخلي عن سعيهم لإقامة دولة مقابل الحصول على مزايا اقتصادية، في حين تستعد واشنطن لطرح الشق الاقتصادي من خطة سلام يعد الفلسطينيين بمليارات الدولارات.

وكتب دانون في مقال في صحيفة نيويورك تايمز، "اتساءل: ما هو العيب في استسلام الفلسطينيين؟"

وأضاف "الاستسلام هو الاعتراف أنه في سباق ما فإن الاستمرار سيكون أكثر كلفة من الاذعان".

وقال دانون "ليس لدى الفلسطينيين أي شيء يخسرونه، ويمكنهم كسب كل شيء بالقائهم السيف وقبول غصن الزيتون".

وأضاف أن أمين سرّ منظّمة التحرير الفلسطينيّة صائب عريقات "ألمح بشكل مضلل إلى أن "الاستسلام" سيقود إلى نهاية الشعب الفلسطيني ... ولكن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة. فالاستسلام سيخلق فرصة لتغيير المجتمع الفلسطيني وبالتالي يقود إلى تحرر شعبه".

وأشار إلى أن قطاع غزة تحكمه حركة حماس الاسلامية "التي تستلهم تكتيكاتها من حزب الله والقاعدة، كما أنها تتلقى معظم الدعم التمويلي من إيران".
ومن المقرر أن يفتتح في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء مؤتمر مانحين لجمع 1,2 مليار دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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