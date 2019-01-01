  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

13 حريقا بغلاف غزة ومطالبات بالتصدي لها

الثلاثاء 25 يونيو 2019 12:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
13 حريقا بغلاف غزة ومطالبات بالتصدي لها


غزة / سما /

 شب ما لا يقل عن 13 حريقا، اليوم الاثنين، في المستوطنات المقامة في محيط قطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة تجاه الأراضي والأحراش الزراعية المحيطة بالقطاع وفقا لما نقلته وسائل اعلام اسرائيلية.

واشارت الى ان بالوناً واحدا "يحمل عبوة متفجرة" انفجر في مجمع مستوطنات أشكول دون وقوع إصابات.

وطالب عمير بيرتس عضو الكنيست عن حزب العمل، بعقد اجتماع عاجل للجنة الأمن والخارجية في الكنيست لبحث هذه القضية. واعتبر ما وصفه "إرهاب البالونات" بأنه يشكل تهديداً حقيقياً حتى أصبح الجنوب بأكمله يحترق. متهما وزير الجيش بنيامين نتنياهو بأنه لا يصوغ استراتيجية واضحة من شأنها تغيير الواقع القاسي كما قال.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف : هذه ملامح الاتفاق الإسرائيلي مع حماس

معاريف : دول عربية غاضبة من السلطة بسبب مقاطعة "البحرين"

استبعاد نجم منتخب "الفراعنة" من مباراة الكونغو بسبب فضيحة تحرش

صور: اسرائيل تبدأ بتنفيذ خطة لتلافي صواريخ الكورنيت من غزة

اختبارات لتحديد الوحدات الأنسب لقتال حماس في الحرب المقبلة مع غزة

انتخابات بلدية اسطنبول: هل تهز عرش أردوغان ومستقبله السياسي ؟

رواية مثيرة عما حدث في منزل الرئيس السوداني المخلوع لحظة اعتقاله!

الأخبار الرئيسية

الرئيس

كاشفا تفاصيل لقائه بالادارة الامريكية.. الرئيس: نحارب الإرهاب أينما كان والحل السياسي هو المهم

الجهاد الاسلامي : مؤتمر البحرين أسوأ بكثير من "أوسلو" ومواقف السلطة ايجابية جدا

حماس : المجتمعون بالمنامة لا يملكون تفويضًا للحديث بالنيابة عن فلسطين

كوشنر

كوشنر: رفض الفلسطينيون لخطة السلام الأمريكية "خطأ استراتيجي" ويكشف عن هدفها!

هنية

صحفي إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة لتفاهمات التهدئة بين إسرائيل وحماس برعاية قطرية