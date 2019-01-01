13 حريقا بغلاف غزة ومطالبات بالتصدي لها

غزة / سما /

شب ما لا يقل عن 13 حريقا، اليوم الاثنين، في المستوطنات المقامة في محيط قطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة تجاه الأراضي والأحراش الزراعية المحيطة بالقطاع وفقا لما نقلته وسائل اعلام اسرائيلية.

واشارت الى ان بالوناً واحدا "يحمل عبوة متفجرة" انفجر في مجمع مستوطنات أشكول دون وقوع إصابات.

وطالب عمير بيرتس عضو الكنيست عن حزب العمل، بعقد اجتماع عاجل للجنة الأمن والخارجية في الكنيست لبحث هذه القضية. واعتبر ما وصفه "إرهاب البالونات" بأنه يشكل تهديداً حقيقياً حتى أصبح الجنوب بأكمله يحترق. متهما وزير الجيش بنيامين نتنياهو بأنه لا يصوغ استراتيجية واضحة من شأنها تغيير الواقع القاسي كما قال.