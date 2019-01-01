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تونس: انتخاب فلسطين رئيسا للجنة المالية والقانونية باتحاد إذاعات الدول العربية

الإثنين 24 يونيو 2019 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس: انتخاب فلسطين رئيسا للجنة المالية والقانونية باتحاد إذاعات الدول العربية


رام الله / سما /

 انتخب المستشار القانوني لهيئة الاذاعة والتلفزيون لؤي علاوي، اليوم الاثنين، رئيسا للجنة المالية والإدارية والقانونية باتحاد إذاعات الدول العربية.

وأعلن المدير العام لاتحاد اذاعات الدول العربية بتونس، أن دولة فلسطين ستكون ضيفة شرف المهرجان في دورته العشرين والتي ستعقد في السابع والعشرين من هذا الشهر .

وقال: إن الفعاليات التي ستشارك فيها ستكون مميزة بمشاركة عدد من الفنانين الفلسطينيين، وبمشاركة فرقة جفرا للدبكة، إضافة إلى المعرض المميز للهيئة العامة لتلفزيون فلسطين والإنتاج التلفزيوني والاذاعي.

وتنعقد الدورة الحالية للاتحاد بالشراكة مع مؤسسة التلفزة التونسية ومشاركة الدول العربية الأعضاء بالاتحاد والمؤسسات التلفزيونية والإذاعية العربية والاجنبية الناطقة بالعربية وشركات الإنتاج والتوزيع.

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