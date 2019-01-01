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لقاء ثلاثي غير مسبوق في "إسرائيل" غداً

الإثنين 24 يونيو 2019 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء ثلاثي غير مسبوق في "إسرائيل" غداً


القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" مساء اليوم الاثنين، النقاب عن لقاءٍ هام سيعقد يوم غد في "إسرائيل" يضم مستشاري الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي والروسي ويبحث قضايا تتعلق في سوريا وإيران.

وقال نتنياهو، في تصريحات إعلامية: "سألتقي اليوم بأمين عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بيتروشيف وسأترأس غدا (الثلاثاء) القمة الثلاثية، سنبحث بطبيعة الحال إيران وسوريا وقضايا أخرى تَصعّب على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا ونعلم أنها تحتاج لذلك كثيرا، خاصة في الفترة الراهنة".

فيما وصف نتنياهو اللقاء الأمني الثلاثي بأنه "غير مسبوق".

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