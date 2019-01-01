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الحية: "صفقة القرن" تريد انتزاع المواجهة مع الاحتلال

الإثنين 24 يونيو 2019 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: "صفقة القرن" تريد انتزاع المواجهة مع الاحتلال


غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" خليل الحية، أن "صفقة القرن تريد أن تنتزع كل معاني المقاومة والمواجهة للمشروع الصهيوني في المنطقة، وتريد أن تجعل في المنطقة عدوا من أبناء الأمة غير العدو الصهيوني".

وأضاف الحية في كلمة له اليوم الإثنين خلال مؤتمر نسائي رفضا صفقة القرن، " بأن الصفقة تمهد لأن يتمدد الاحتلال فيها بكل راحة، ونجد العواصم العربية تستضيف -بدون خجل- قادة الاحتلال سياسيا واقتصاديا".

وقال الحية، "إذا كنا صادقين في مواجهة صفقة القرن فيجب قطع كل الصلات مع العدو المجرم".

وأوضح، "إذا كنا اليوم نتصدى لصفقة القرن موحدين، فأولى الخطوات المسؤولة أن نتحلل وبكل قوة من عار اتفاقية أوسلو التي دمرت القضية" متسائلا "كيف يبقى التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة، يستقيم ذلك مع مواجهة صفقة القرن؟".

وفيما يتعلق مؤتمر البحرين، قال الحية " نراه مؤتمرا للإجهاز على القضية، وبيع فلسطين في المزاد العلني، ووضع المال في مقابل الحقوق والمقدسات والعودة والحرية والكرامة والدولة" مشيرا إلى أن هذا المؤتمر جاء ليقايضنا بحقوقنا وثوابتنا.

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