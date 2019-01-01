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أبو مرزوق يستهجن زيارة إمام فرنسي لجيش الاحتلال

الإثنين 24 يونيو 2019 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق يستهجن زيارة إمام فرنسي لجيش الاحتلال


غزة / سما/

ستهجن عضو المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، زيارة رجل مسلم في فرنسا مرتبط بالإمارات، لدولة الاحتلال وإطلاق تصريحات ضد حركات المقاومة في فلسطين، وحزب الله اللبناني.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "الإمام الفرنسي حسن الشلغومي في زيارة لتل أبيب ومع قادة الاحتلال يقول: إن إسرائيل لا تعادي المسلمين إنما تحارب الإرهابيين مثل حزب الله وحماس وإيران والحوثيين".

وأضاف: "وهو يرأس منتدى أئمة مسلمي فرنسا الذي تدعمه الإمارات.. هؤلاء يخسرون أنفسهم، فلم يزيد اليهود واحدا، وما نقص المسلمون واحدا".

وكان حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية نشر صورا عبر حسابه في تويتر، من زيارة الشلغومي وكتب فيه: "هذا ما يقوله رئيس الأئمة المسلمين في فرنسا حسن الشلغومي الذي يزور إسرائيل".

وأضاف: "أنتم من القلائل الذين تتفهمون الخطر الذي نعانيه من غزة والحدود الشمالية".

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