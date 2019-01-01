إضراب عام للمحامين العرب غداً تنديداً بورشة المنامه

غزة / سما/

قال المحامي جواد عبيدات نقيب المحامين الفلسطينيين أن إتحاد المحامين العرب قد قرر تنظيم وقفة أمام نقابات المحامين في جميع الدول العربية الأعضاء في الإتحاد مرتدين أرواب المحاماة احتجاجاً على انعقاد الورشة الاقتصادية في البحرين، في إطار تنفيذ "صفقة القرن"، بهدف التأكيد على الحقوق الفلسطينية الممثلة بحق العودة وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وأضاف عبيدات أن الإتحاد طالب جميع نقابات اتحاد المحامين العرب في الأقطار العربية للإضراب عن حضور الجلسات غداً الثلاثاء بدءاً من الساعة الحادية عشر صباحاً،بالإضافة إلى إرسال خطابات رسمية من النقابات إلى حكوماتهم تعبيراً عن الاستياء من المشاركة في الصفقة.

وقال نقيب المحامين الفلسطينيين، إن البيان الذي صدر عن اتحاد المحامين العرب في القاهرة، جاء استجابة لطلب من نقابة المحامين الفلسطينيين، ولجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب.

واكد عبيدات أن نقابة المحامين الفلسطينيين راسلت كافة النقابات في الوطن العربي، وجميعهم أبدوا استعدادهم الالتزام بهذه الوقفة"، مضيفا "أن النقابات جميعها ستلتزم بما صدر عن اتحاد المحامين العرب، بما فيها نقابات المحامين في الدول الخليجية التي لديها نقابة عضو في الاتحاد.

وعقدت نقابة المحامين في المحافظات الشمالية والجنوبيه وقفات احتجاجيه ضد صفقة القرن وورشة المنامه وذلك بمشاركة حشود من المحامين من جميع المحافظات حيث ردد المشاركون هتافات منددة بالمؤامرات الدولية التي تحاك ضد القضية الفلسطينية وتأتي هذه الوقفات ضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تقودها نقابة المحامين ضد المؤامرات التي تقاد ضد القضية الفلسطينية.