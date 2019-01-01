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ابو عيطة: سيكون لنا موقف واضح بمواجهة صفقة القرن وافشالها ويكشف الهدف منها!

الإثنين 24 يونيو 2019 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو عيطة: سيكون لنا موقف واضح بمواجهة صفقة القرن وافشالها ويكشف الهدف منها!


غزة / سما /

قال الدكتور فايز ابو عيطة نائب امين سر المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الاثنين، إن ورشة البحرين مرفوضة فلسطينيا، معتبرا أن ورشة البحرين هي جزء من صفقة القرن التي تسعى امريكا من خلالها تصفية القضية الوطنية الفلسطينية.

وأوضح ابو عيطة في تصريحات له، أن القيادة والفلسطينية والشعب الفلسطيني قرروا افشال هذه الورشة من اجل افشال صفقة القرن.

وأكد القيادي في فتح، على أن حركته لديها ما تقوله وما تفعله لمواجهة كل التساوق التي يجرى عربيا واقليميا ودوليا مع صفقة القرن، مضيفا: سيكون لنا موقف واضح في مواجهة صفقة القرن وافشالها.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني موحد خلف القيادة ومتلف حول الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مواجهة صفقة القرن، مشيرا الى أن القيادة الفلسطينية وكافة الفصائل واطياف شعبنا في خندق واحد لمواجهة الصفقة.

واعتبر القيادي في فتح أن هدف ورشة البحرين هو التمهيد لتنفيذ صفقة القرن واستبدال الحل السياسي بالازدهار الاقتصادي.

وشدد ابو عيطة، على أن قضية اللاجئين وقضية الشعب الفلسطيني هي قضية سياسية بامتيار لن نسمح بتقويضها.

وقال نائب أمين سر المجلس الثوري لفتح، إن الشعب الفلسطيني لديه ما يقوله في مواجهة صفقة القرن، مشيرا الى أن شعبنا قوي ومتمسك في حقوقه ولن تنجح في ثني الشعب عن ارادته في مواصلة طريقه نحو التحرر والاستقلال

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