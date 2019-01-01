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مستوطنون يضعون أسلاكا شائكة حول أرض شمال بلدة يعبد

الإثنين 24 يونيو 2019 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يضعون أسلاكا شائكة حول أرض شمال بلدة يعبد


جنين / سما /

وضع مستوطنو مستوطنتي "شاكيد" و"تل منشة" المقامتين عنوة على أراض شمال منطقة يعبد جنوب غرب جنين، اليوم الأثنين، أسلاكا شائكة حول أراضٍ لمواطني المنطقة .

وذكر عمر الخطيب رئيس مجلس قروي ظهر المالح شمال يعبد لـ"وفا"، والتي تقع خلف جدار الضم والتوسع العنصري، أن مجموعة من المستوطنين وضعت أسلاكا حول أراضي المواطنين، وذلك رغم أن أهالي القرية يملكون قرارا مما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية يُمنع بموجبه المستوطنون من أي إجراءات غير قانونية حتى يتم البت بالقرار النهائي.

وأشار إلى أن المستوطنين يمارسون وبشكل شبه يومي أعمال عربدة واستفزاز بحق المواطنين وممتلكاتهم في محاولة لترحيلهم والاستيلاء على أراضيهم لتوسيع المستوطنتين، مؤكدا صمود المواطنين وتشبثهم بأراضيهم التي ورثوها عن الآباء والأجداد.

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