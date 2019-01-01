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بتروشيف: نولي اهتماما خاصا لأمن إسرائيل

الإثنين 24 يونيو 2019 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بتروشيف: نولي اهتماما خاصا لأمن إسرائيل


غزة / سما/

قال مستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي بتروشيف، اليوم الاثنين، إن موسكو تولي اهتماما خاصا لأمن إسرائيل وتأخذ بعين الاعتبار كل التهديدات الأمنية التي تتعرض لها تل أبيب وكافة دول المنطقة.

وبين بتروشيف خلال مؤتمر صحفي برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد لقاء جمعهما لنحو ساعة، أن الاجتماعات مع المسؤولين في إسرائيل ستركز على قضايا المنطقة خاصة الملف السوري.

وأوضح أن القمة الثلاثية التي ستعقد غدا ستركز على الخطوات الأمنية والسياسية والإنسانية بسوريا. مشيرا إلى أن هذه القمة مهمة وأن الخطوات التي ستتخذ ستكون بناءة من أجل تحقيق تلك الأهداف.

من جانبه شكر نتنياهو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على موقفه الداعم لأمن إسرائيل. مشيرا إلى أن العلاقة بين إسرائيل وروسيا جيدة وفي تطور دائم وأن هناك تنسيق في جميع القضايا.

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