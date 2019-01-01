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مجلس الأمة الكويتي: ندعو الحكومة لمقاطعة ورشة البحرين

الإثنين 24 يونيو 2019 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمة الكويتي: ندعو الحكومة لمقاطعة ورشة البحرين


الكويت /سما/

دعا نواب مجلس الأمة الكویتي الحكومة إلى "مقاطعة أعمال (ورشة البحرین) التي دعت إلیھا الولایات المتحدة الامریكیة ضمن خطة سلام لحل الصراع الفلسطیني - الإسرائیلي والمزمع عقدھا یومي 25 و26 یونیو الجاري.

وقال النواب في بیان طارئ تلاه رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة المجلس الخاصة الیوم الاثنین "ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال ھذا الاجتماع".

وأضافوا "نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنھا أن تساھم في تضییع الحقوق العربیة والإسلامیة التاریخیة في فلسطین المحتلة".

وذكروا أن الكویت كانت تاریخیا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطیني، مبینین أن التطبیع مع الاحتلال الإسرائيلي مناھض للثوابت والمواقف والتشریعات الكویتیة.

واعتبروا أن "ورشة المنامة المزمع عقدھا بمشاركة اسرائيلية تھدف إلى تكریس الاحتلال واضفاء الشرعیة علیھ وتحمیل الدول الخلیجیة والعربیة نفقات وأعباء تثبیته".

وأشاروا إلى الموقف الشعبي الكویتي الذي عبرت عنھ النخب السیاسیة والتجمعات النقابیة ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مرارا وتكرارا عن الرفض "القاطع" لأي محاولة للتطبیع مع الاحتلال.

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