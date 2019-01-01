التنمية الاجتماعية تؤكد استمرار تحملها لكامل المسؤوليات تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة

رام الله / سما/

جددت وزارة التنمية الاجتماعية وضمن توجهات الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر برئاسة محمد اشتية، تأكيدها استمرار تحملها لكامل المسؤوليات تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل الظروف الصعبة والحصار المفروض، ورغم منع حركة حماس للوزارة من ممارسة عملها بحرية تامة لخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة.

ونوهت الى أن تعيين حركة حماس لشخص يديرها بغزة، وسيطرتها على الوزارة، يؤثر بشكل مباشر على عملها وعلى الخدمات والاجتماعية التي تقدمها للمستفيدين، بالإضافة إلى تعطيل البرامج التي تعمل عليها، مؤكدة أنها لن تتعامل مع أي جسم غير شرعي .

وشددت الوزارة على حرص الحكومة والوزارة على تقديم أفضل الخدمات التي تدعم أبناء شعبنا في مواجهة الحصار الظالم، المفروض من قبل سلطات الاحتلال، وسيطرة حركة حماس على الموارد والامكانيات المتاحة وتوجيها لخدمة تكريس الانقسام.

وتابعت الوزارة أنها تسعى بجهود حثيثة ومتواصلة لتحديث وتطوير برامج الرعاية والحماية الاجتماعية في قطاع غزة، وتطويرها وتوسيع شموليتها التي تغطي الآن نحو 71 الف أسرة بقيمة 90 مليون شيقل كل 3 شهور، ضمن برنامج الدفعات النقدية المباشرة، وبرنامج الغذاء الذي يغطي نحو 105 آلالاف فرد بقيمة 10 دولار للفرد الواحد، وبذات الوقت تعمل وفق استراتيجيتها الجديدة للانتقال من الاحتياج للتمكين الاقتصادي وتوفير الدعم لمشاريع مدرة للدخل.

وجددت الوزارة تأكيدها الحرص على أن تكون المساعدات موجهة للمحتاجين، مع سعيها لإيصالها لكافة المواطنين بدون تمييز.

وتابعت أنها ستواصل العمل مع الشركاء الاجتماعيين في قطاع غزة، من أجل تطوير وتحسين خدماتها المقدمة، وستواصل هذا الجهد مع كل الحريصين على رفع المعاناة عن أبناء شعبنا بقطاع غزة .