  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وحدة برق الجهادية تتوعد: سنجعل "غلاف غزة" كتلة من لهب

الإثنين 24 يونيو 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وحدة برق الجهادية تتوعد: سنجعل "غلاف غزة" كتلة من لهب


غزة / سما /

حذرت وحدة برق الجهادية مساء اليوم الاثنين، جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في "غلاف غزة" من البقاء في المواقع العسكرية أو المستوطنات القريبة من قطاع غزة، مطالبة الجميع بالمغادرة فوراً قبل فوات الأوان.

وأكدت وحدة برق الجهادية في بيانها، أن الوحدة ستجعل من غلاف غزة كتلة من لهب رداً على استمرار حكومة نتنياهو بالتهرب عن رفع الحصار عن القطاع.

يُشار إلى أن وحدة برق الجهادية مختصة في إطلاق البالونات والطائرات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، والتي أدت لحرق آلاف الدونمات الزراعية رداً على سياسة "إسرائيل" تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل.

وظهرت وحدة برق الجهادية خلال انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار منذ عام 2018 رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين العزل في مظاهرات ومسيرات سلمية للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في كسر الحصار عن القطاع، والتأكيد على حق العودة إلى الأراضي المحتلة.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف : هذه ملامح الاتفاق الإسرائيلي مع حماس

نتنياهو: لن نترك غور الاردن ولا أفهم كيف رفض الفلسطينيون خطة ترامب دون ان يسمعوا ما تفاصيلها!

استبعاد نجم منتخب "الفراعنة" من مباراة الكونغو بسبب فضيحة تحرش

الرجوب يبعث رسالة الى "حماس" بشأن قطاع غزة!

اولمرت: نتنياهو "شاطر في البرم" ويعلق على تصريحات كوشنر بشأن الشق الاقتصادي من "صفقة ترامب"

مرشح حزب "التنمية والعدالة" الحاكم يعلن هزيمته في انتخابات إسطنبول

العوض: حصر كلمات المؤتمر الوطني الرافض لصفقة القرن بـهنية والنخالة يحمل رسالة سلبية

الأخبار الرئيسية

هنية

صحفي إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة لتفاهمات التهدئة بين إسرائيل وحماس برعاية قطرية

620194204852382

معاريف : دول عربية غاضبة من السلطة بسبب مقاطعة "البحرين"

1

صور: اسرائيل تبدأ بتنفيذ خطة لتلافي صواريخ الكورنيت من غزة

اشتية

اشتية: الوضع صعب لكن لن نستسلم و قرأنا بعض الوثائق المتعلقة بمؤتمر البحرين

23782

اختبارات لتحديد الوحدات الأنسب لقتال حماس في الحرب المقبلة مع غزة