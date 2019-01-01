مجهولون يعتدون على محطة تحويل لكهرباء الشمال في دير شرف

نابلس / سما /

اعتدى مجهولون فجر اليوم على محطة تحويل كهربائية تابعة لشركة توزيع كهرباء الشمال قرب بلدة دير شرف غرب مدينة نابلس.

واستنكرت شركة توزيع كهرباء الشمال هذا الاعتداء الذي وصفته بالعمل الجبان واللاوطني، حيث قاموا بتفريغ محطة تحويل كهربائية قرب مصنع الطنيب، وتقطيع الأسلاك وسرقتها، الأمر الذي تسبب بانقطاع الكهرباء عن المنطقة.

واعتبرت الشركة إن هذا العمل يتساوق مع الاحتلال بالعبث بمقدرات الشعب الفلسطيني الذي يخوض مرحلة حساسة وصعبة.

وأكدت أنها ستقوم بالملاحقة القانونية ضد العابثين وتقديمهم للعدالة لإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

ودعت مجلس الوزراء الفلسطيني وكافة المؤسسات الأمنية للوقوف والبحث والقبض على الفاعلين، لكي ينالوا جزاءهم وعقابهم، ولكي لا تصبح مقدرات الشركات والمؤسسات التي تعم بالفائدة على جميع المواطنين في متناول أيدي العابثين.