  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجهولون يعتدون على محطة تحويل لكهرباء الشمال في دير شرف

الإثنين 24 يونيو 2019 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجهولون يعتدون على محطة تحويل لكهرباء الشمال في دير شرف


نابلس / سما /

 اعتدى مجهولون فجر اليوم على محطة تحويل كهربائية تابعة لشركة توزيع كهرباء الشمال قرب بلدة دير شرف غرب مدينة نابلس.

واستنكرت شركة توزيع كهرباء الشمال هذا الاعتداء الذي وصفته بالعمل الجبان واللاوطني، حيث قاموا بتفريغ محطة تحويل كهربائية قرب مصنع الطنيب، وتقطيع الأسلاك وسرقتها، الأمر الذي تسبب بانقطاع الكهرباء عن المنطقة.

واعتبرت الشركة إن هذا العمل يتساوق مع الاحتلال بالعبث بمقدرات الشعب الفلسطيني الذي يخوض مرحلة حساسة وصعبة.

وأكدت أنها ستقوم بالملاحقة القانونية ضد العابثين وتقديمهم للعدالة لإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

ودعت مجلس الوزراء الفلسطيني وكافة المؤسسات الأمنية للوقوف والبحث والقبض على الفاعلين، لكي ينالوا جزاءهم وعقابهم، ولكي لا تصبح مقدرات الشركات والمؤسسات التي تعم بالفائدة على جميع المواطنين في متناول أيدي العابثين.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف : هذه ملامح الاتفاق الإسرائيلي مع حماس

نتنياهو: لن نترك غور الاردن ولا أفهم كيف رفض الفلسطينيون خطة ترامب دون ان يسمعوا ما تفاصيلها!

استبعاد نجم منتخب "الفراعنة" من مباراة الكونغو بسبب فضيحة تحرش

الرجوب يبعث رسالة الى "حماس" بشأن قطاع غزة!

اولمرت: نتنياهو "شاطر في البرم" ويعلق على تصريحات كوشنر بشأن الشق الاقتصادي من "صفقة ترامب"

مرشح حزب "التنمية والعدالة" الحاكم يعلن هزيمته في انتخابات إسطنبول

العوض: حصر كلمات المؤتمر الوطني الرافض لصفقة القرن بـهنية والنخالة يحمل رسالة سلبية

الأخبار الرئيسية

هنية

صحفي إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة لتفاهمات التهدئة بين إسرائيل وحماس برعاية قطرية

620194204852382

معاريف : دول عربية غاضبة من السلطة بسبب مقاطعة "البحرين"

1

صور: اسرائيل تبدأ بتنفيذ خطة لتلافي صواريخ الكورنيت من غزة

اشتية

اشتية: الوضع صعب لكن لن نستسلم و قرأنا بعض الوثائق المتعلقة بمؤتمر البحرين

23782

اختبارات لتحديد الوحدات الأنسب لقتال حماس في الحرب المقبلة مع غزة