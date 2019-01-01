  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الخارجية الإيرانية: ورشة البحرين "مخجلة وفاشلة"

الإثنين 24 يونيو 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإيرانية: ورشة البحرين "مخجلة وفاشلة"


طهران /سما/

 أعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن ورشة المنامة المقرر عقدها في البحرين "مخجلة ومخزية وفاشلة"، مؤكدا أن عرض التطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني للمزاد تحت تسمية السلام لن يکون ناجحا.

ونقلت وكالة الطلبة الايرانية (إسنا) اليوم الاثنين عن موسوي قوله: "جميع الأشخاص الذين يبحثون عن حل لهذه المشكلة نحيلهم إلى جذور التوترات وسبب وقوع هذه المشاکل وهو عدم الوفاء بالتعهدات والإرهاب الإقتصادي الأمريکي ضد إيران".

وحول زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الى إيران وتصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأنها، قال موسوي إن رئيس الوزراء الياباني لم يحمل رسالة خطية لإيران، "بل کانت رسالته شفوية ، فانهم يدعون لخفض التوتر في المنطقة."

وأکد المتحدث باسم الخارجية أن "الوثائق المقدمة إلى الأمم المتحدة من قبل إيران حول إعتداء الطائرة المسيرة الأمريكية على أجواء إيران ورفع الشكوى إليها کانت ثابتة ومتقنة وما يقوم به الأمريكان من التشکيك لا يحدث خللا بمبدأ الإعتداء وقد أثبتت الرادارات هذه الحالة غير القانونية"

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: لن نترك غور الاردن ولا أفهم كيف رفض الفلسطينيون خطة ترامب دون ان يسمعوا ما تفاصيلها!

استبعاد نجم منتخب "الفراعنة" من مباراة الكونغو بسبب فضيحة تحرش

الرجوب يبعث رسالة الى "حماس" بشأن قطاع غزة!

اولمرت: نتنياهو "شاطر في البرم" ويعلق على تصريحات كوشنر بشأن الشق الاقتصادي من "صفقة ترامب"

مرشح حزب "التنمية والعدالة" الحاكم يعلن هزيمته في انتخابات إسطنبول

العوض: حصر كلمات المؤتمر الوطني الرافض لصفقة القرن بـهنية والنخالة يحمل رسالة سلبية

العالول: السلطة ستلغي كافة الاتفاقيات مع إسرائيل قريبا والقيادة لن تتخلى عن المصالحة ولكن!

الأخبار الرئيسية

620194204852382

معاريف : دول عربية غاضبة من السلطة بسبب مقاطعة "البحرين"

1

صور: اسرائيل تبدأ بتنفيذ خطة لتلافي صواريخ الكورنيت من غزة

اشتية

اشتية: الوضع صعب لكن لن نستسلم و قرأنا بعض الوثائق المتعلقة بمؤتمر البحرين

حماس - اسرائيل

يديعوت تكشف : هذه ملامح الاتفاق الإسرائيلي مع حماس

23782

اختبارات لتحديد الوحدات الأنسب لقتال حماس في الحرب المقبلة مع غزة