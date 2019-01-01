الخارجية الإيرانية: ورشة البحرين "مخجلة وفاشلة"

طهران /سما/

أعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن ورشة المنامة المقرر عقدها في البحرين "مخجلة ومخزية وفاشلة"، مؤكدا أن عرض التطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني للمزاد تحت تسمية السلام لن يکون ناجحا.

ونقلت وكالة الطلبة الايرانية (إسنا) اليوم الاثنين عن موسوي قوله: "جميع الأشخاص الذين يبحثون عن حل لهذه المشكلة نحيلهم إلى جذور التوترات وسبب وقوع هذه المشاکل وهو عدم الوفاء بالتعهدات والإرهاب الإقتصادي الأمريکي ضد إيران".

وحول زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الى إيران وتصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأنها، قال موسوي إن رئيس الوزراء الياباني لم يحمل رسالة خطية لإيران، "بل کانت رسالته شفوية ، فانهم يدعون لخفض التوتر في المنطقة."

وأکد المتحدث باسم الخارجية أن "الوثائق المقدمة إلى الأمم المتحدة من قبل إيران حول إعتداء الطائرة المسيرة الأمريكية على أجواء إيران ورفع الشكوى إليها کانت ثابتة ومتقنة وما يقوم به الأمريكان من التشکيك لا يحدث خللا بمبدأ الإعتداء وقد أثبتت الرادارات هذه الحالة غير القانونية"