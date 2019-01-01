مصرع مواطن وإصابة 5 آخرين بحادث سير في بيت لحم

بيت لحم / سما /

لقي مواطن (45 عاما) من سكان مخيم الدهيشه مصرعه، ظهر اليوم الاثنين، وأصيب 5 آخرين بحادث سير وقع في بلدة ارطاس جنوب غرب بيت لحم.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الحادث ذاتي وقع نتيجة انقلاب مركبه عن ارتفاع 7 امتار في بلدة ارطاس وابلغت الشرطة عنه وتحرك خبير الحوادث للمكان وتم توجيه مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لنقل المصابين للمشافي.

وأضاف العقيد ارزيقات بان طاقم خبراء الحوادث باشر باجراء التحقيقات الأولية للوقوف على ملابسات وقوع الحادث فيما عملت مركبات الإسعاف على نقل جميع الاشخاص الذين كانو موجودين بالمركبه الى مستشفى الجمعية العربية ووصفت اصاباتهم ما بين الطفيفة والمتوسطة.