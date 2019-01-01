نادي الأسير: عشرة أسرى في معتقلات الاحتلال يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام الله / سما /

يواصل عشرة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام بينهم ثمانية ضد الاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير إن الأسير إحسان عثمان (21 عاماً) من بلدة بيت عور التحتا في محافظة رام الله، والأسير جعفر عز الدين (48 عاماً) من محافظة جنين شرعا بالإضراب عن الطعام منذ تسعة أيام رفضاً لاعتقالهما الإداري.

كذلك يواصل الشقيقان نور الدين شحروري، ومحي الدين شحروري من محافظة نابلس إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازهما في مركز تحقيق "بيتح تكفا"، علما أن نور الدين مضرب منذ تسعة أيام، وشقيقه محي منذ يومين.

ومن محافظة الخليل أعلن ستة أسرى بينهم شقيقان إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ يوم أمس الموافق 23 حزيران/ يونيو الجاري رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم: الشقيقان محمود الفسفوس (29 عاماً)، وكايد (30 عاماً)، علاوة على أربعة أسرى آخرين وهم: غضنفر موسى ابو عطوان (26 عاماً)، وعبد العزيز وليد سويطي (30 عاماً)، وسائد خالد النمورة (27 عاماً)، ووائل عايد ربعي (30 عاماً).