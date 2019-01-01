دعوى قضائية لمنع ميريام فارس من دخول مصر

وكالات / سما /

رفع المحامي المصري، سمير صبري، دعوى "مستعجلة" لمنع المغنية اللبنانية ميريام فارس من دخول مصر، عقب تصريحها في المغرب، الذي اعتبره البعض يسيئ لمصر.

وأثار تصريح اللبنانية مريام، عن أنها أصبحت "ثقيلة" على مصر، وأنّ أجرها المادي كبير على التعاقد معها للغناء في القاهرة، ردود فعل كبيرة بمصر وعلى مواقع التواصل.

وجاء في الدعوى: "زيادة أجر مريام فارس ليس مبررا لتقول إنها صارت ثقيلة على مصر... الفترة الأخيرة شهدت مشاركة العشرات من نجوم الغناء العالميين في حفلات مصرية وأغلبهم تقاضوا أضعاف ما تتقاضاه ميريام".

وأضافت الدعوى: "أجر (الموسيقار العالمي) ياني في حفلتي الأهرامات تخطى المليون دولار، ومعظم نجوم الصف الأول في لبنان أقاموا حفلات في مصر مثل إليسا ونانسي وراغب علامة وحتى العظيمة ماجدة الرومي وقائمة طويلة، والكل يعلم أنهم يتقاضون أجورا كبيرة تفوق مريام بكثير".

وهاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة التي يرى البعض أن مصر كان لها فضل كبير عليها.

ومن بين التعليقات التي سخرت من فارس وارتفاع أجرها يقول ناشط: "يعني الهضبة بجلالة قدره كل يوم حفلات ومش هنعرف نجيبك إنت". و"نجيب الهضبة أحسن".

وأكدت مريام، خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم لها على هامش فعاليات مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، فى إجابة عن سؤال أحد الصحفيين عن سبب غيابها عن الحفلات فى مصر، أنها كانت تحيى الكثير من الحفلات فى مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: "أصبحت تقيلة على مصر".

واعتبر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى هذه التصريحات مسيئة لمصر، ودشن النشطاء هاشتاج باسم ميريام فارس على "تويتر"، وسرعان ما تصدر الهاشتاج قائمة الأعلى مشاركة.

وعبر النشطاء عن غضبهم من ميريام، مؤكدين أنها ليست مطلوبة فى مصر من الأساس، وأن نجوم الصف الأول فقط هم من يأتون لمصر.

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية شاركت اليوم الأحد فى حفل غنائى، فى إطار فعاليات الدورة الـ 18 من مهرجان موازين الدولى، والذى يقام حاليا فى العاصمة المغربية الرباط فى الفترة من 21 حتى 29 يونيو.