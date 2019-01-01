الأقصى يجدد عقد اثنين من مهاجميه

غزة / سما /

أكد نادي الأقصى تجديد عقود اثنين من لاعبيه, استعدادا للموسم الكروي المقبل في المحافظات الجنوبية 2019-2020.

وذكر الأقصى أنه جدد عقود مهاجميه مهند مصلح وعبد الله إسماعيل, بعد ظهورهما الجيد مع الفريق في دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب" الموسم الماضي.

ويطمح الأقصى للحفاظ على لاعبيه المميزين, بهدف تقديم عروض قوية في دوري الدرجة الأولى الموسم القادم, بقيادة مديره الفني هاني المصدر.

يشار إلى أن الأقصى احتل صدارة دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب" في الموسم الأخير برصيد 39 نقطة, بفارق نقطتين أمام ملاحقه أهلي النصيرات, ما جعله يصعد للأولى.