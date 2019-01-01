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البرغوثي يدعو وفدا طلابيا أمريكيا لمناصرة الشعب الفلسطيني

الإثنين 24 يونيو 2019 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

شرح الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لوفد ضم 33 طالبا من الجامعات الامريكية  طبيعة نظام الفصل والتمييز العنصري "الأبرتهايد" الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني. 
  وفند البرغوثي الرواية الإسرائيلية والمزاعم التي تحاول تسويقها للعالم القائمة على تزييف الحقائق .وتغيير التاريخ

 وأوضح البرغوثي للوفد الطلابي بالخرائط والصور و الوقائع الرواية الفلسطينية القائمة على الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني. 
   وتعرض البرغوثي للممارسات الإسرائيلية والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب

.الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة المحاصر.   
 ودعا البرغوثي الوفد الطلابي الى نشر الوعي ,وإيصال الحقائق الى المجتمع الأميركي  و الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله العادل، والانضمام الى حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني التي تتصاعد في كل جامعات ومدن العالم و التي انضوى فيها شباب جامعيون كثيرون بما في ذلك نشطاء يهود يرفضون سياسة اسرائيل القمعية.

#مصطفى البرغوثي

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