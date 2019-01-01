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الاحتلال يعتقل شابين من مخيم شعفاط وسط القدس

الإثنين 24 يونيو 2019 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من الحارة التحتا في مخيم شعفاط وسط القدس، واطلقت وابلا من قنابل الغاز باتجاه بيوت المواطنين.

وذكرت مصادر اعلامية في القدس: إن جنود الاحتلال شرعوا بالتنكيل بالمواطنين وتوقيف مركباتهم والتدقيق في بطاقات عدد كبير منهم، في حين أغلق عدد من تجار المنطقة محالهم التجارية تحسبا من دهمها وتحرير مخالفات مالية لهم.

وتسعى بلدية الاحتلال في القدس، الى تكثيف نشاطاتها في المخيم والضواحي المجاورة في محاولة للإحلال مكان المؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، خاصة الصحية والتعليمية والخدماتية بعد اعلان ترمب المشؤوم بخصوص القدس، وبعد توقيف الدعم المالي لـ"الأونروا".

#الاحتلال

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