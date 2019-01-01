مقترح إسرائيلي لهدم منازل منفذي عمليات أصابوا إسرائيليين

القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن المدعي العام العسكري يدرس تقديم طلبات أمام المحاكم العسكرية لهدم منازل عائلات منفذي العمليات الذين أصابوا إسرائيليين في هجماتهم.

وحسب الإذاعة، فإن جهاز"الشاباك" الإسرائيلي، طلب من الادّعاء العام فحص إمكانية هدم منزل الشاب يوسف وجيه (18 عامًا)، والذي تسبب بإصابة مستوطنين بجروح خطيرة طعنًا، في القدس في مايو/ أيار الماضي.

ووفقا للإذاعة، فإنه وللمرة الأولى منذ سنوات يتم مثل هذا الطلب في موقف مغاير للمستوى السياسي في إسرائيل والذي يتمثل في هدم منازل منفذي العمليات الذين تسببوا بمقتل إسرائيليين.