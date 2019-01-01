فعاليات احتجاجية وتظاهرات في الضفة وغزة رفضا لمؤتمر البحرين و"صفقة القرن"

رام الله / سما /

انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات احتجاجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللاجئين في الشتات، وذلك رفضا لمؤتمر البحرين و"صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وتسبق هذه الفعاليات الاحتجاجية المؤتمر الاقتصادي، الذي دعت لها الولايات المتحدة الأميركية في العاصمة البحرينية المنامة يوم غد الثلاثاء.

و تظاهر عشرات الصحفيين صباح اليوم الاثنين بمدينة غزة تنديدا بمؤتمر البحرين.

وتظاهر الصحفيون أمام مقر الصليب الاحمر بغزة بدعوة من الاطر والمؤسسات الصحفية احتجاجا على ما وصفوه بالتطبيع الاعلامي في ورشة البحرين.

كما انطلقت ظهر اليوم الإثنين فعاليات احتجاجية في مدن الضفة رفضا لصفقة القرن والورشة الاقتصادية التي دعت لها الولايات المتحدة الأميركية في العاصمة البحرينية المنامة يوم غد الثلاثاء.

وشارك مئات المواطنين اليوم الاثنين، بمسيرة شعبية وسط مدينة رام الله، رفضًا لصفقة القرن وورشة المنامة.

واحتشد المشاركون على ميدان المنارة وسط رام الله، بمشاركة شخصيات وقيادات وطنية، رافعين العلم الفلسطيني ولافتات تؤكد على رفض ورشة المنامة وصفقة القرن، فيما ألقيت العديد من الكلمات الخطابية التي تؤكد على رفض ورشة المنامة ومخرجاتها.

بعد ذلك، جابت مسيرة حاشدة شوارع مدينة رام الله، على وقع الهتافات الرافضة لصفقة القرن ورشة المنامة.

وتستمر الفعاليات الاحتجاجية التي دعت لها القوى والفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات حتى 26 حزيران الجاري.

يتبع ..