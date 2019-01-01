لهذا السبب.. قناة عبرية تقاطع تغطية ورشة البحرين الاقتصادية

القدس المحتلة / سما /

قررت قناة 12 العبرية، مقاطعة تغطية ورشة البحرين الاقتصادية من خلال الامتناع عن ابتعاث مراسل يمثلها بعد قرار أميركي بمنع مراسلتها الشهيرة دانا فايس من تمثيل القناة.

ولم يعرف فيما إذا كانت القناة ستقاطع نقل أخبار الورشة بالكامل، أم أنها ستقتصر على قرارها فقط بعدم ابتعاث مراسل لها احتجاجًا على الخطوة الأميركية.

ونشر مراسل قناة 13 العبرية باراك رافيد عبر حسابه في تويتر صورةً له وهو على متن طائرة متوجهة إلى البحرين. معربًا عن سعادته الكبيرة بدخوله البحرين لأول مرة بجواز سفر إسرائيلي، وببث تقارير ومراسلات مباشرة على الهواء لصالح القناة من هناك.

فيما انتقد يوسي ميلمان المحلل والكاتب الأمني والعسكري في صحيفة معاريف، عدم مقاطعة الصحافيين الإسرائيليين للورشة احتجاجًا على تحديد البيت الأبيض للصحافيين الذين سيحضرون القمة لتغطيتها. متسائلًا عن دور المنظمات الصحافية حول ما جرى.