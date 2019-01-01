فيلم "توي ستوري 4" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

وكالات / سما /

تصدر الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة والكوميديا والمغامرة "توي ستوري" أو (حكاية لعبة) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية هذا الأسبوع، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من توم هانكس وتيم ألين وأني بوتس، إيرادات بلغت 118 مليون دولار.

واحتل المركز الثاني فيلم الرعب والإثارة "تشايلدز بلاي" أو "لعبة طفل" أحدث جزء من سلسلة أفلام "تشاكي" أو "الدمية القاتلة" والذي يشارك في بطولته أوبري بلازا ومارك هاميل (الأداء الصوتي لشخصية الدمية) و جابرييل باتمان، محققا إيرادات بلغت 05ر14 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرة والفانتازيا والكوميديا "علاء الدين"، والذي يشارك في بطولته ويل سميث ومينا مسعود وناعومي سكوت، محققا إيرادات بلغت 2ر12 مليون دولار.

وتراجع للمركز الرابع الجزء الرابع من سلسلة أفلام "مِن إن بلاك" والذي جاء تحت عنوان "مِن إن بلاك :إنترناشونال"، والذي يشارك في بطولته كل من كريس هيمسوورث وتيسا تومبسون وكميل نانجياني، محققا إيرادات بلغت 75ر10 مليون دولار.

وحل في المركز الخامس الجزء الثاني من أفلام الرسوم المتحركة والكوميديا والمغامرة "ذا سيكريت لايف أوف بتس" أو(الحياة السرية للحيوانات)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من باتن أوزوالت وكيفن هارت وهاريسون فورد، محققا إيرادات بلغت 10.29 مليون دولار.