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عرض ممتلكات تجار مخدرات كبار بالمزاد في المكسيك

الإثنين 24 يونيو 2019 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
عرض ممتلكات تجار مخدرات كبار بالمزاد في المكسيك


وكالات / سما /

عُرضت في المزاد يوم الأحد، ممتلكات ثمينة كانت تعود ملكيتها لتجار مخدرات كبار، وتم بيعها بنحو 3 ملايين دولار، ستخصص لبرامج رعاية اجتماعية حكومية، وفقا لما أعلنته هيئة مكسيكية مختصة بإدارة الأصول وتصريفها.

وجاء في تصريح صحفي من الهيئة أن الحكومة المكسيكية باعت ثلث كمية 27 من ممتلكات طُرحت بالمزاد، تتوزع بين منازل فخمة وشقق فاخرة، وجمعت مبلغ 56.6 مليون بيزو (نحو 2.9 مليون دولار أمريكي).

ومن بين الممتلكات المباعة، شقة سكنية فاخرة كان يقطنها تاجر المخدرات المعروف ارتورو بلتران لايفا (ال بارباس) وقُتل فيها خلال غارة بمدينة كويرنافاسا وسط المكسيك في ديسمبر 2009، وفقا لتصريح الهيئة.

وأضاف التصريح أن هذا المزاد هو جزء من مسعى الحكومة لاستعادة بعض الثروة التي جمعتها عصابات الجريمة المنظمة بالبلاد.

ومعظم الأموال المجموعة من المزاد ستخصص لمساعدة الفقراء بالمناطق الجبلية بولاية قويريرو جنوبي البلاد، والتي عانت كثيرا من العنف الناجم عن هذه الجرائم وتجارة المخدرات.

وأضاف التصريح أن جزءا من المبلغ سيستخدم لبرامج مكافحة المخدرات بين الشباب.

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