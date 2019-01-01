تظاهرة للصحفيين بغزة رفضا لورشة البحرين

غزة / سما /

تظاهر عشرات الصحفيين صباح اليوم الاثنين بمدينة غزة تنديدا بمؤتمر البحرين.

وتظاهر الصحفيون أمام مقر الصليب الاحمر بغزة بدعوة من الاطر والمؤسسات الصحفية احتجاجا على ما وصفوه بالتطبيع الاعلامي في ورشة البحرين.

واستهجن المشاركون دعوة وسائل الاعلام الإسرائيلية للمشاركة في ورشة البحرين التي دعت لها الادارة الامريكية في إطار المشاريع التصفوية لحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها القرارات والمواثيق الدولية، في إطار ما يسمى صفقة القرن المرفوضة رسميا وشعبيا.

وقال عاهد فروانة من المكتب الحركي للصحفيين إن التظاهرة اليوم جاءت للتنديد بمحاولات التطبيع في ورشة البحرين.

ودعا الى مقاطعة الاحتلال ووسائل اعلامه والى تجريم أي صحفي يشارك في الورشة تأكيدا على الالتزام بقرارات الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي جرم التطبيع مع الاحتلال بكل اشكاله، ورفضه لكل اشكال التطبيع مع الاحتلال.

ودعا فروانة وسائل الاعلام العربية لمقاطعة الورشة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.