  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تظاهرة للصحفيين بغزة رفضا لورشة البحرين

الإثنين 24 يونيو 2019 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

تظاهر عشرات الصحفيين صباح اليوم الاثنين بمدينة غزة تنديدا بمؤتمر البحرين.

وتظاهر الصحفيون أمام مقر الصليب الاحمر بغزة بدعوة من الاطر والمؤسسات الصحفية احتجاجا على ما وصفوه بالتطبيع الاعلامي في ورشة البحرين.

واستهجن المشاركون دعوة وسائل الاعلام الإسرائيلية للمشاركة في ورشة البحرين التي دعت لها الادارة الامريكية في إطار المشاريع التصفوية لحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها القرارات والمواثيق الدولية، في إطار ما يسمى صفقة القرن المرفوضة رسميا وشعبيا.

وقال عاهد فروانة من المكتب الحركي للصحفيين إن التظاهرة اليوم جاءت للتنديد بمحاولات التطبيع في ورشة البحرين.

ودعا الى مقاطعة الاحتلال ووسائل اعلامه والى تجريم أي صحفي يشارك في الورشة تأكيدا على الالتزام بقرارات الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي جرم التطبيع مع الاحتلال بكل اشكاله، ورفضه لكل اشكال التطبيع مع الاحتلال.

ودعا فروانة وسائل الاعلام العربية لمقاطعة الورشة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

#الصحفيين

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: لن نترك غور الاردن ولا أفهم كيف رفض الفلسطينيون خطة ترامب دون ان يسمعوا ما تفاصيلها!

اولمرت: نتنياهو "شاطر في البرم" ويعلق على تصريحات كوشنر بشأن الشق الاقتصادي من "صفقة ترامب"

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

الرجوب يبعث رسالة الى "حماس" بشأن قطاع غزة!

مرشح حزب "التنمية والعدالة" الحاكم يعلن هزيمته في انتخابات إسطنبول

استبعاد نجم منتخب "الفراعنة" من مباراة الكونغو بسبب فضيحة تحرش

العوض: حصر كلمات المؤتمر الوطني الرافض لصفقة القرن بـهنية والنخالة يحمل رسالة سلبية

الأخبار الرئيسية

1

صور: اسرائيل تبدأ بتنفيذ خطة لتلافي صواريخ الكورنيت من غزة

اشتية

اشتية: الوضع صعب لكن لن نستسلم و قرأنا بعض الوثائق المتعلقة بمؤتمر البحرين

حماس - اسرائيل

يديعوت تكشف : هذه ملامح الاتفاق الإسرائيلي مع حماس

23782

اختبارات لتحديد الوحدات الأنسب لقتال حماس في الحرب المقبلة مع غزة

الرئيس : لن نكون عبيدا لفريق ترامب و يبدي ثقته بأن "ورشة المنامة لن يكتب لها النجاح"