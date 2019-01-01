مستوطن يطلق ماشيته لرعي محاصيل المواطنين في الأغوار

الاغوار / سما /

أطلق مستوطن، اليوم الاثنين، ماشيته لرعي محاصيل المواطنين المزروعة بالقمح في الأغوار الشمالية.

وقال المنسق الميداني للأغوار الشمالية في محافظة طوباس عمر فقها ، إن المستوطن أطلق ماشيته البالغ عددها حوالي 50 رأسا في محاصيل القمح التي تعود للمواطن علي زهدي أبو محسن، في منطقة وادي الفاو في الأغوار الشمالية.

وأضاف، أن المواطن أبو محسن يزرع حوالي 150 دونما بمحصول القمح في المنطقة، ولم يتمكن حتى اللحظة من حصادها بسبب التدريبات العسكرية للاحتلال، علما أن محصوله تضرر سابقا بفعل هذه الاجراءات.