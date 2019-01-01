صور: اسرائيل تبدأ بتنفيذ خطة لتلافي صواريخ الكورنيت من غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 13 العبرية، صباح اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي وبالتعاون مع عدة جهات حكومية ومحلية في المستوطنات المحاذية لغزة، يعمل لتنفيذ خطة أمنية واسعة لحماية مستوطنات الغلاف من صواريخ الكورنيت.

وأغلق صباح اليوم محيط كيبوتس إيرز المجاور لحدود قطاع غزة، للبدء بإنشاء سد "ساتر" لمنع إطلاق صواريخ الكورنيت من غزة بهدف حماية سيارات المستوطنين والآليات العسكرية.

وبحسب القناة، فإن السد الذي يبلغ طوله 900 متر، سيكون موازٍ للطريق السريع 34، وسيكون مصممًا لحماية الطريق وإخفائه بشكل كامل. مشيرةً إلى أن هذا السد هو جزء من خطة موسّعة لحماية غلاف غزة من الصواريخ المضادة للدبابات.

وأشارت إلى أن الخطة بدأ العمل بها بعد إطلاق صاروخ الكورنيت خلال الجولة الأخيرة من القتال والتي تسببت بمقتل مستوطنة بعد إطلاق صاروخ على سيارتها. مشيرةً إلى أنه تم بناء جدار على ارتفاع 3 أمتار بعد الحادثة، ثم تقر توسيع الخطة لتشمل المنطقة بأكملها.

ووفقا للقناة، فإن الخطة الجديدة تشمل إغلاق طرق واستبدالها بطرق أخرى آمنة للمستوطنين، منها الطريق الذي يربط بعض الكيبوتسات المجاورة لإيرز ونتيف هعستراة. مشيرةً إلى أنه يجري إنشاء سياج على ارتفاع عشرات الأمتار مثل الذي اُنشئ في المطار الجديد عند إيلات لحماية منطقة قطار السكك الحديدية الذي يمر من كيبوتس إيرز.

كما تتضمن الخطة وضع أشجار عالية وجسر واق لمنع استهداف حماس للمنازل على الطريق 24 والمكشوفة من غزة.