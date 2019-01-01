6 استخدامات بديلة للأطعمة منتهية الصلاحية

وكالات / سما /

تعمد ربات المنازل عادة إلى رمي الأطعمة منتهية الصلاحية والتخلص منها في سلة المهملات، دون أن يدركن أن بالإمكان إعادة استخدمها في المطبخ.

وفيما يلي مجموعة من الحيل، لإعادة استخدام الأطعمة منتهية الصلاحية، بحسب موقع وان غود ثينغ.

المايونيز

استخدمي المايونيز القديم لتلميع أجهزتك المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. هذا يبدو غريباً، لكن محتوى الزيت في المايونيز يساعد على إضافة البريق إلى الأسطح اللماعة.

الزبادي

يمكنك استخدام اللبن الزبادي القديم لصنع قناع لتقشير الوجه، فالزبادي مليئة بحامض اللبنيك، والذي يساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة. في وعاء صغير، اخلطي ملعقتين كبيرتين من اللبن الزبادي وملعقة كبيرة من العسل. ضعي الخليط على وجهك في طبقة متساوية، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

البن المطحون

إذا أصبحت القهوة المطحونة قديمة، فلا يزال بإمكانك استعمالها كمقشر للوجه، فالقهوة مملوءة بمضادات الأكسدة، ويمكن أن تساعد على تغذية بشرتك. ما عليك سوى خلط القهوة المطحونة مع الحليب، لتشكيل عجينة توضع على الوجه لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء.

الحليب

هل لديك كرتونة من الحليب بدأت تفسد؟ يمكنك استخدام الحليب منتهي الصلاحية للخبز، حيث يضاف إلى وصفات الكعك والبسكويت والفطائر، للحصول على جرعة من النكهة المضافة.

الأعشاب والخضروات الذابلة

إذا بدأت الأعشاب والخضروات بالذبول بسبب سوء التخزين، فلا داعي لرميها في القمامة، حيث يمكنك تخزينها في الثلاجة، لتصنعي منها وصفات حساء شهية في وقت لاحق.

البيض

تعتبر قشور البيض مفيدة للغاية للحديقة، لأنها غنية بالكالسيوم والمعادن الأخرى. كل ما عليك هو سحقها إلى قطع صغيرة، ورشها حول النباتات التي ترغبين بتغذيتها.