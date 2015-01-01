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"أبل" تستدعي أجهزة "قد تحترق".. وتصلحها مجانا

الإثنين 24 يونيو 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أبل" تستدعي أجهزة "قد تحترق".. وتصلحها مجانا


وكالات / سما /

طلبت شركة "أبل" الأميركية من بعض عملائها، وبشكل عاجل، التوقف عن استخدام أجهزة كمبيوتر "ماكبوك برو" وإعادتها إلى فروع الشركة، بعد مخاوف من تسببها في إشعال حرائق.

وقالت الشركة الأميركية مؤخرا، إن عددا من أجهزة الكمبيوتر من حجم 15 بوصة، التي أنتجت بين عامي 2015 و2017، بها مشاكل في البطارية، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الحاسب بشكل يمثل خطورة.

وأوضحت "أبل" أن كل من يمتلك هذا الجهاز بإمكانه مراجعة الرقم التسلسلي له، والتحقق من وجوده في حملة الاستدعاء، وعرضت على زبائنها استبدالا مجانيا للبطارية، من أجل تلافي المشكلة.

وقالت الشركة في بيان، إن "سلامة العملاء دائما على رأس أولويات أبل، ونحن نعرض استبدال البطاريات المعيبة مجانا".

وفي أبريل الماضي، استدعت "أبل" بعض شواحن هواتف "آيفون"، بعدما اكتشفت أنها قد تنكسر وهي موصلة بالتيار وتسبب صدمات كهربائية للمستخدمين.

#أبل

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