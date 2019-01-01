الأهلي يوضح رأيه في انضمام الداعور للشاطئ

غزة / سما /

كشف النادي الأهلي الغزي, عن رأيه في انتقال لاعبه سامي الداعور لنظيره خدمات الشاطئ خلال الساعات الماضية.

وأكد النادي في تصريحات صحافية, أن انتقال الداعور للشاطئ مرفوض, لا سيما أنه جدد عقده مع الفريق في وقت سابق.

وقال النادي: "جددنا عقده موسما آخر, واللاعب نفسه نشر ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعدما حصل على مبلغ مالي".

وأوضح أنه سيطعن في صحة توقيع الداعور لـ"البحرية", خاصة أن الاتفاق على تجديد عقده مع الفريق تم منذ فترة.

يشار إلى أن الداعور فاجأ الجميع بإعلانه الانضمام للشاطئ, بعدما اتفق في وقت سابق على تجديد عقده مع الأهلي.