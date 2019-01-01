فشل انضمام لاعب الوطني للسالمية الكويتي

رام الله / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن فشل صفقة انضمام صانع ألعاب المنتخب الوطني نظمي البدوي إلى السالمية الكويتي, خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن السالمية سعى جادا لضم البدوي, الذي يقدم مستويات قوية في الدوري الأمريكي برفقة نورث كارولينا, إلا أن المقابل المادي أعاق إتمام الصفقة.

كما أن اللاعب مرتبط بعقد مع نورث كارولينا حتى نهاية العام الجاري, وهو ما صعّب من مسألة التفاوض بين الطرفين.

يشار إلى أن البدوي انضم لصفوف "الوطني" خلال الفترة الماضية, وشارك معه في بطولة كأس أمم آسيا 2019.