الصداقة يحقق فوزه الأول على نماء في بطولة "النخبة" للكرة الطائرة

غزة / سما /

حقق الصداقة فوزاً متوقعاً على منافسه نماء بثلاثة أشواط دون رد، في لقائهما الأول الذي جمعهما ضمن منافسات بطولة الفقيد عبد الرحمن ناصر لنخبة فرق الكرة الطائرة في المحافظات الجنوبية، والتي تقام تحت رعاية مؤسسة المرحوم عبد الرحمن ناصر للثقافة والعلوم، وذلك على صالة الشهيد القائد سعد صايل.

ورغم أن نماء ظهر بمستوى قوي وجيد، إلا أن قوة وخبرة الصداقة كانا العامل الحاسم في الأشواط الثلاثة، والتي انتهت على الشكل التالي: الأول (25_14)، الثاني (25_20)، والثالث (25_14).

قاد اللقاء جميل الزعانين حكم أول، عاطف حسونة ثانياً، عادل أبو ركبة مسجلاً، محمد أبو ركبة، ومحمد درابيه على الخطوط، محمد عوكل من لجنة المسابقات، وجمال فياض من لجنة الحكام.