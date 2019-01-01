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الكشف عن موعد قيد وتسجيل اللاعبين للموسم الجديد

الإثنين 24 يونيو 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد قيد وتسجيل اللاعبين للموسم الجديد


غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن موعد فتح باب قيد وتسجيل اللاعبين للموسم الكروي الجديد 2019-2020 في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وأكد الاتحاد في بيان له ، إن الانتقالات الصيفية ستبدأ في السادس من يوليو المقبل، وتنتهي في الثامن من أغسطس، أما الانتقالات الشتوية فتنطلق في الأول من يناير 2019 وتستمر حتى الخامس عشر منه.

وأوضح أن التسجيل للموسم الجديد سيقتصر على هذه الفترة لجميع الدرجات، دون أن يتم النظر في أي طلب خارج هذه المواعيد.

يشار إلى أنه من المتوقع أن ينطلق الموسم الكروي الجديد بقطاع غزة والضفة المحتلة، في أواخر أغسطس المقبل.

#اللاعبين #الاتحاد الفلسطيني

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