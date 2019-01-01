بوفون يفضل عرضين من دوري الأبطال على نادٍ إنجليزي

وكالات / سما /

تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن الوجهة المقبلة للإيطالي جيانلويجي بوفون، الحارس السابق ليوفنتوس وباريس سان جيرمان.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بوفون تلقى عرضًا للانضمام إلى ليدز يونايتد، إلا أن الحارس الإيطالي لم يقرر بعد وجهته المقبلة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من الصعب أن يفضل بوفون الانضمام إلى ليدز يونايتد على عرضي أتالانتا وبورتو اللذين يشاركان في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

يذكر أن بوفون غادر باريس سان جيرمان بعد عام واحد فقط رفقة النادي الفرنسي، وإذا نجح أي نادٍ في الحصول على توقيع الحارس المخضرم، فإن الصفقة ستكون مجانية.