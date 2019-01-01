فلورنتينو بيريز يصدر قراره الأخير بشأن التعاقد مع مبابي

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “آس” الإسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الحالي قد قرر التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف العام المقبل.

وارتبط اسم كيليان مبابي الشاب صاحب 20 عامًا بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، خاصةً وأن اللاعب يرغب بشدة في العمل مع زين الدين زيدان مدرب الريال الحالي.

ولكن ذكرت الصحيفة الإسبانية بأن تلك الصفقة ستتأجل بعض الشيء، وتصبح في الصيف المقبل، حيث قرر فلورنتينو بيريز التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة أن الهدف في الصيف المقبل سيكون فقط التعاقد مع كيليان مبابي، بعد نجاح ريال مدريد في التعاقد مع خمس صفقات جديدة حتى الآن هذا الصيف.

وأكملت الصحيفة بأن التعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف سيكون مستحيلاً، خاصةً بعد تعاقد ريال مدريد مع صفقات تقدر بأكثر من 280 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن عقد كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان سينتهي في صيف عام 2022.