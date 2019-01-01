سكالوني : منتخب الأرجنتين يلعب وكأنه في حرب

وكالات / سما /

صرح ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين الحالي بأن الضغط الذي يتعرض له لاعبو التانجو، يجعلهم يدخلون أي مباراة وكأنها حرب، وليست مباراة كرة قدم، مشيرًا إلى أنه يشعر بالرضا عن مستوى الفريق أمام قطر.

وتأهل منتخب الأرجنتين لدور ربع نهائي ببطولة كوبا أمريكا، بعد انتصاره على منتخب قطر بهدفين نظيفين أحرزهما لاوتارو مارتينيز، وسيرجيو أجويرو، ليحتل التانجو المركز الثاني خلف متصدر المجموعة الأولى كولومبيا بالعلامة الكاملة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين مباراته القادمة بدور ربع النهائي أمام منتخب فنزويلا في الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وتحدث ليونيل سكالوني حسب موقع “جول” بنسخته العالمية، بعد انتهاء مباراة الأرجنتين وقطر قائلاً “لدينا العديد من الأشياء التي يجب تحسينها، لكني أشعر بالرضا عن مستوى الفريق”.

وأضاف “كنا بحاجة إلى مباراة مثل هذه من أجل اكتساب الثقة، وخاصةً في الشوط الثاني، لعبنا بدون خوف”.

وتابع “في بعض الأحيان، يخرج لاعبو منتخب الأرجنتين للعب كرة القدم، ولكنهم يخرجون ويلعبون حربًا بسبب الضغط الذي يتعرض له المنتخب دائمًا، ومع هذا الضغط، فإن من الصعب أن تلعب جيدًا”.

وأكمل “يجب أن نكون متحدين في الوقت المتبقي من بطولة كوبا أمريكا”.