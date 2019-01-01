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مصادر اسرائيلية تزعم : وفد فلسطيني من رجال الاعمال يشارك في ورشة البحرين

الإثنين 24 يونيو 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر اسرائيلية تزعم : وفد فلسطيني من رجال الاعمال يشارك في ورشة البحرين


القدس المحتلة / سما /

زعم رجل اعمال امريكي إسرائيلي بأن عددا من رجال الاعمال الفلسطينيين سيشاركون في الورشة الاقتصادية التي ستنطلق اعمالها غدا الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة.

و قال تشارلز طويل، في حديث للصحافة الإسرائيلية، انه لا يستطيع الكشف عن أسماء رجال الاعمال الذين ينوون المشاركة في اعمال الورشة الاقتصادية في المنامة لدوافع امنهم الشخصي، باستثناء احد رجال الاعمال الذي اعلن مشاركته .

وقال موقع "تايمز اوف إسرائيل"، الذي اجرى الحوار مع رجل الاعمال تشارلز طويل، انه ذكر رجل الاعلام المعروف أشرف الجعبري الذي تربطه علاقات حسنة مع بالمستوطنين وبالسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، على ذمة الموقع.

يشار الى ان الفلسطينيين اعلنوا رفضهم لتنظيم الورشة الاقتصادية في المنامة وبالتالي فقد اعلنوا عدم مشاركتهم فيها "لأن الحل الاقتصادي يتوجب ان يكون قائما على الحل السياسي أولا".

وأصدر عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين البارزين بيانات انتقدوا فيها بشدة المؤتمر، وقال عدد منهم إنهم رفضوا دعوات وُجهت لهم لحضور المؤتمر.

وكتب رجل الاعمال الفلسطيني بشار المصري، مؤسس مدينة روابي، وهي أول مدينة نموذجية فلسطينية في الضفة الغربية: "لن نتعامل مع أي حدث خارج عن الإجماع الوطني الفلسطيني. ان فكرة السلام الاقتصادي فكرة قديمة يتم طرحها الآن بشكل مختلف، وكما رفضها شعبنا سابقا نرفضها الآن".

وزعم تشارلز طويل أنه أصبح مستشارا لوفد رجال الأعمال الفلسطيني الذي سيشارك في الورشة الاقتصادية بطلب من الجعبري، وأضاف أنه يعتزم أيضا جلب اثنين من مستشاريه إلى القمة. 

#ورشة البحرين #وفد #فلسطيني

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